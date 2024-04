Ultime Notizie Roma del 09-04-2024 ore 19 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 9 aprile 2024)Daily News radio giornale e siamo ad un nuovo appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno una notizia di cronaca in apertura un’esplosione si è verificata oggi pomeriggio al bacino di Suviana sull’Appennino bolognese sarebbero tre i morti tra i feriti e sei dispersi in un piano sotterraneo della centrale elettrica di Bargi dove è avvenuto lo scoppio la diga di Suviana non è interessata dall’incidente Sono in corso le ricerche da parte dei Vigili del Fuoco dei Carabinieri insieme alla polizia locale al 118 si cercano all’interno della centrale Ma alcuni potrebbero essere già andati a casa lo scoppio si è verificato in una delle due centrali elettriche che regolano il bacino a 30 metri di profondità secondo quanto riferito dal prefetto di Bologna Attilio Visconti alla centrale erano in corso lavori di manutenzione Vigili ...