Ultime Notizie Roma del 09-04-2024 ore 14 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 9 aprile 2024)Daily News radio giornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio le nostre previsioni per la crescita economica sono viste al ribasso rispetto alla nadef le previsioni di tipo macroeconomico sono complicate da fare in un quadro di carattere internazionale geopolitico complicato così il ministro dell’economia Giancarlo Giorgetti in conferenza stampa al termine del Consiglio dei Ministri marzoè stato più caldo a livello globale di qualsiasi precedente marzo registrato negli archivi con una temperatura media dell’aria superficiale di 14 e 14 gradi e 073 gradi al di sopra della media del periodo 1991-2023 per marzo e 0-10 gradi al di sopra del precedente Massimo stabilito nel marzo 2016 è il decimo mese consecutivo a risultare il più caldo mai registrato tra i corrispettivi mesi che negli anni lo hanno preceduto ...