Ultime Notizie Roma del 09-04-2024 ore 13 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 9 aprile 2024)Daily News radio giornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio la Turchia in post Oggi i limiti alle esportazioni di numerosi beni verso Israele compresi i prodotti in acciaio ferro e alluminio lo ha annunciato il Ministero del Commercio turco Netanyahu insiste sulla necessità della fa lo richiede la vittoria sua massa e accadrà c’è una data assicura il premier israeliano parole che mettono in dubbio i negoziati per una tregua ferma il movimento islamista palestinese sul tavolo ci sarebbero sei settimane di stop in cambio di rilascio di 40 ostaggi altri 15 morti nella striscia di Gaza con Raid su campioni se è Magazine scontri ieri a Napoli tra polizia e manifestanti e antenato Pro Palestina oggi lo sciopero universitario e presidio al Farnesina Chi è Rivendica è un’operazione nelle in clava russa di kaliningrad nella quale è stata ...