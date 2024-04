Ultime Notizie Roma del 09-04-2024 ore 11 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 9 aprile 2024)Daily News radio giornale ancora bene ritrovati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio l’eclissi totale 4 minuti in un’altra dimensione l’evento astronomico dell’anno da spettacolo a Dallas un entusiasmo Fra le tante persone a corse da tutto il mondo per ammirare il sole nero e torniamo a parlare del caldo Marzo è stato a livello globale il più caldo di qualsiasi precedente marzo registrato negli archivi con una temperatura media dell’aria superficiale di 14,14 gradi e 073 gradi al di sopra della media del periodo 1991-2020 per marzo 0,10 gradi al di sopra del precedente Massimo stabilito nel marzo 2016 è il decimo mese consecutivo a risultare il più caldo mai registrato tra i corri pochi mesi che negli anni lo hanno preceduto soprattutto marzoè stato di 1,68 gradi più caldo rispetto una stima della media di marzo ...