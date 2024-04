Ultime Notizie Roma del 09-04-2024 ore 08 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 9 aprile 2024)Daily News radio giornale ancora una buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio l’intero nordamerica dal Messico al Canada si è fermato per ammirare l’eclissi di sole la prima del secolo ad attraversare i tre paesi dopo quella del 2017 che oscurò prevalentemente gli Stati Uniti i milioni hanno alzato la testa per l’evento astronomico dell’anno tra scuole chiuse stadi pieni o tele esauriti di nozze di massa esperimenti scientifici e le teorie cospirazioni da quelle apocalittiche quelle politiche solo degli Stati Uniti si è calcolato un pubblico di oltre duecento milioni di spettatori Ed ora andiamo in Grecia dove una scossa di magnitudo 4.5 è stata registrata intorno a mezzanotte e 59 l’ora locale le 23:59 di lunedì in Italia nella parte occidentale del paese Secondo i dati dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia il Sisma ha ...