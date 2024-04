Ultime Notizie Roma del 09-04-2024 ore 07 | 10

Ultime notizie Condono edilizio 2024 : cosa si potrà sanare? Ultime notizie (aggiornamento 9 APRILE) Condono edilizio 2024 : In arrivo una nuova sanatoria per regolarizzare le piccole difformità ... (termometropolitico)

Guerra Ucraina Russia. Zaporizhzhia: "Drone abbattuto sul tetto del reattore 6". LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia. Zaporizhzhia: 'Drone abbattuto sul tetto del reattore 6'. LIVE ...tg24.sky

Guerra Israele-Hamas, fonti Egitto: progressi nei negoziati. Israele: accordo lontano LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Israele-Hamas, fonti Egitto: progressi nei negoziati. Israele: accordo lontano LIVE ...tg24.sky

Guerra, Ultime Notizie. «Il piano di Trump per la fine della guerra: Kiev ceda terreno a Russia». Israele si ritira da Gaza sud - Centomila persone sono scese in piazza a Tel Aviv per chiedere la liberazione degli ostaggi, le dimissioni del premier Netanyahu e le elezioni anticipate. Il leader dell’opposizione Lapid parte per gl ...ilsole24ore