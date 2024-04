UFFICIALE – Multa di 5mila euro per il Napoli | “fumogeno sul terreno di gioco”

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge contro le ecoproteste, approvata in via definitiva dalla Camera, che prevede un inasprimento delle sanzioni nei confronti di chi provochi danni a beni ... (orizzontescuola)

Monza-Napoli, Multa di 5mila euro al club azzurro: il motivo - Il Giudice Sportivo ha comminato una Multa di 5mila euro al Napoli "per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato un fumogeno sul terreno di giuoco, due fumogeni e due bottigliette nel ...tuttonapoli

Semaforo fuorilegge, questo sistema non è omologato: la Multa è illegale non pagarla | Chiama subito l’avvocato - Alcuni semafori stanno montando apparecchiature non omologate e di conseguenza la Multa non è legale. Non pagarla.0-100

Siracusa: resistenza a pubblico UFFICIALE, lesioni personali e furto, ma nel 2018. Arrestato 27enne - È stato riconosciuto colpevole di resistenza a pubblico UFFICIALE, lesioni personali e furto aggravato. I reati però risalgono al 2018.meridionews