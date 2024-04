Uefa | “Al corrente delle minacce di terrorismo dell’Isis | ma i match di Champions League si giocheranno”

(Di martedì 9 aprile 2024) “Laè a conoscenzapresunteterroristiche nei confrontipartite didi questa settimana e sta collaborando strettamente con le autorità degli Stati coinvolti. Tutte le partite si svolgeranno come previsto con le opportune misure di sicurezza in atto“. Così un portavoce dell’alla Bbc dopo ledi attentati da parte dello Stato Islamico in occasionepartite d’andata dei quarti di finale della. Il ministro dell’interno francese Gérald Darmanin ha assicurato che le misure di sicurezza che saranno rafforzate per ildi domani a Parigi tra Psg e Barcellona. “Ricordo che solo 10 giorni fa l’Isis ha condiviso una ...

