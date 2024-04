Ue | Patto migranti | botta e risposta Ppe-Pd sul voto di domani

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 9 aprile 2024) Bruxelles, 9 apr. (askanews) –con toni duri tra il presidente del Ppe, Manfred Weber, e il capo delegazione del Pd, Brando Benifei, sulUe immigrazione asilo, che verrà votato dalla plenaria del Parlamento europeoa Bruxelles. Con una presa di posizione inusuale, Weber ha diramato questo pomeriggio un comunicato stampa in italiano, rivolto direttamente al Pd, in cui afferma testualmente: “I socialdemocratici italiani non devono sottrarsi alle loro responsabilità. L’Italia è il paese più colpito” dalle crisi migratorie. “Se ilmigratorio fallisse, causerebbe danni enormi all’Europa e in particolare all’Italia. Questo non deve accadere”. “Ilsul pacchetto dell’Ue sull’asilo e la migrazione è uno dei più importanti di questa legislatura”, e ...