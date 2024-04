Ue | Borrell avverte | “La guerra è intorno a noi | non si può fare affidamento su Usa”

(Di martedì 9 aprile 2024) “Laa noi, all’orizzonte” ha dichiarato Josep, Alto Rappresentante dell’Ue per gli affari esteri e la sicurezza, al forum Nueva Economia, per poi annunciare: “Unaconvenzionale ad alta intensità in Europa non è più una fantasia“. Secondo l’Alto funzionario, inoltre, la protezione degli Usa nei prossimi mesi o anni non L'articolo proviene da Il Difforme.

Ucraina, Borrell avverte: "Guerra in Europa Non è più fantasia" | Lavrov: "Dall'Occidente sanzioni illegali non solo contro la Russia" - La guerra in Ucraina è giunta al giorno 776. L'allarme antiaereo è scattato in dieci regioni del Paese. Il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, ha denunciato le "sanzioni illegali" dell'Occiden ...msn

Josep Borrell: la guerra in Europa non è una fantasia, prepariamoci alla difesa. Ma Leonardo cade in borsa, ecco perché - Borrell, alto rappresentante dell’Ue per gli affari esteri e la sicurezza, spiega a Bruxelles che l’Ue è entrata nella terza fase della storia, quella della costruzione di una difesa comune nata dalla ...milanofinanza

Mar Rosso, la missione Aspides ha respinto 11 attacchi in meno di due mesi. L’Ue punta ad “aumentarne le capacità” - dovranno crescere anche i nostri asset presenti nell’area“, avvertono i vertici dell’operazione. Dalla capitale Ue, l’Alto rappresentante per gli Affari Esteri, Josep Borrell, e il comandante ...eunews