Udinese-Inter 1-2 | rimonta nerazzurra con rigore di Calhanoglu e gol di Frattesi

(Di martedì 9 aprile 2024) (Adnkronos) – L’vince 2-1 in extremis sul campo dell’nel match che oggi chiude la 31esima giornata della Serie A 2023-2024. I bianconeri passano in vantaggio con Samardzic al 40?, i nerazzurri replicano al 55? con ildie trovano il 2-1 al 95? con. Il risultato consente all’, capolista indiscussa in classifica, di salire a 82 punti con 14 lunghezze di vantaggio sul Milan, secondo a quota 68. Alla formazione allenata da Inzaghi servono 8 punti per la certezza aritmetica dello scudetto. Se il Milan dovesse steccare, ovviamente, la quota tricolore per i nerazzurri si abbasserebbe. L’rimane a quota 28, con 2 punti di vantaggio sulla zona retrocessione. Il risultato matura al termine di un match che entrambe le ...

Udinese-Inter ha avuto Piccinini come arbitro della partita: questa la Moviola dell’incontro valido per la trentunesima giornata di Serie A 2023-2024 e finito 1-2. Di seguito la valutazione del ... (inter-news)

La moviola di Udinese-Inter - Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da Internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubbl ...libero

Cioffi: "Poco fortunati, l'Inter ci ha rispettato" - Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da Internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubbl ...libero

Udinese-Inter 1-2, Samardzic non ci sta: “Perdere così fa male” - Brucia, ma soprattutto pesa la sconfitta in casa Udinese. I bianconeri, infatti, nonostante manchino ancora diverse gare iniziano a sentire la pressione della zona retrocessione che si fa sempre più v ...footballnews24