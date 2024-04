(Di martedì 9 aprile 2024) Gli Huskies mantengono la 'corona' universitaria, Newton miglior giocatore della fase finale ROMA - Per la prima volta dal 2007 e dai Florida Gators di Joakim Noah, ilriesce are il titolo. Merito dell', che nella finale del torneo universitario superaper 75-60, m

Zach Edey domina ma è solo sull'isola: Uconn si conferma campione NCAA - La stagione NCAA è ufficialmente terminata questa notte con la finalissima maschile tra Purdue e Connecticut, dopo quella femminile di ieri. Ad uscirne ...

Uconn si conferma campione Ncaa, Purdue battuto 75-60 - ROMA (ITALPRESS) - Per la prima volta dal 2007 e dai Florida Gators di Joakim Noah, il campione Ncaa riesce a confermare il titolo. Merito dell'Uconn, che ...

Uconn stravince la finalissima: 6° trionfo! I 37 punti di Edey non bastano a Purdue - In Arizona, davanti a 75 mila persone, la squadra dell'università del Connecticut stravince l'ultimo atto del Torneo, per il secondo anno di fila. Newton eletto miglior giocatore delle Final Four ...