Uboldo | un altro incidente all’incrocio della morte

Leggi tutta la notizia su ilnotiziario

(Di martedì 9 aprile 2024)nel pericoloso incrocio fra la via 4 Novembre e la strada provinciale per Cerro, dov’è in progetto la realizzazione di una rotonda. Nella prima mattinata di oggi 9 aprile un’auto che usciva dallo stopvia San Clemente di Cerro è entrata in collisione con un furgone che arrivava da Rescaldina ...