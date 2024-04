Tutti morti | Zuleyha perde anche lui | cosa accade nelle ultime puntate di Terra amara

(Di martedì 9 aprile 2024)lui: la sconvolgente realtà viene fuori. Ledisono devastanti. Continuano le vicende della protagonista principale di questa soap turca di grande successo. I prossimi eventi sono veramente incredibili e aprono perun nuovo ciclo di vita. Avvenimenti che questa donna non avrebbe mai voluto vivere ma che la sorte la obbligherà a dover affrontare. Tanta sofferenza nel finale dista per succedere – Cityrumors.itAncora grane per questa giovane diventata signora appena arrivata in città. Per lei questo viaggio è stato l’inizio di una nuova vita. Con il matrimonio Zulehya trova maggiore ...

Save the Children: a Gaza negli ultimi 6 mesi ogni 15 minuti un bambino ha perso la vita - Negli ultimi 6 mesi, a Gaza, ogni 15 minuti circa un bambino ha perso la vita. Per ricordare Tutti loro e come monito alla comunità internazionale affinché si adoperi per fermare queste morti, lo staf ...fai.informazione

Gaza, 'in 6 mesi di conflitto morto un bambino ogni 15 minuti' - Negli ultimi 6 mesi, a Gaza, ogni 15 minuti circa un bambino ha perso la vita. Per ricordare Tutti loro e come monito alla comunità internazionale affinché si adoperi per fermare queste morti, lo ...ansa

Sciopero 11 aprile: i possibili disagi su treni e bus. I sindacati: “Basta morti sul lavoro” - – Per giovedì 11 aprile Cgil e Uil hanno indetto uno sciopero generale di 4 ore (8 per gli edili) in Tutti i settori privati. All’agitazione non hanno aderito i lavoratori del pubblico impiego, ma pot ...informazione