Tutti in cammino a Qualiano per un autismo consapevole

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di martedì 9 aprile 2024) Marcia per le neurodisabilità come percorso verso la conoscenza e l’inclusione per unSiamo ormai giunti alla quinta edizione della rassegna “PAROLE IN BLU: UN” promossa dalla Pro Locoin sinergia con Meritocrazia Italia, di tanti Plessi scolastici della Città e col sostegno ed il Patrocinio dell’Ente Comunale. La Pro Loco, dedica l’intero mese di aprile alle neurodiversita’ ed in particolare, propone una marcia solidale per il giorno venerdì 19 aprile 2024, che prenderà vita da Piazza del Popolo, in prossimità della sede del Municipio di, alle ore 9, per poi raggiungere lo Stadio Comunale Santo Stefano; quivi sarà possibile assistere ad esibizioni di scuole e di tante Associazioni ed Enti del ...