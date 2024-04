Turchia limita export verso Israele

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di martedì 9 aprile 2024) 9.52 Laha imposto oggi limiti all'di numerosi beni, tra i quali prodotti in ferro e alluminio. Annunciando la misura, il ministero del Commercio turco spiega: "Questa decisione resterà in vigore fino a quandonon dichiarerà un cessate il fuoco immediato e consentirà l'accesso continuo degli aiuti umanitari a Gaza. Non c'è nessuna scusa perchéblocchi i nostri tentativi di paracadutare aiuti sulla Striscia" (come accaduto ieri, ha denunciato Ankara).