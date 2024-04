Turchia blocca export verso Israele

(Di martedì 9 aprile 2024) 9.52 Laha imposto oggi limiti all'di numerosi beni, tra i quali prodotti in ferro e alluminio. Annunciando la misura, il ministero del Commercio turco spiega: "Questa decisione resterà in vigore fino a quandonon dichiarerà un cessate il fuoco immediato e consentirà l'accesso continuo degli aiuti umanitari a Gaza. Non c'è nessuna scusa perchéblocchi i nostri tentativi di paracadutare aiuti sulla Striscia" (come accaduto ieri, ha denunciato Ankara).

Oriol Romeu non è stato trasferito dal Barcellona al Besiktas dopo l'intervento della moglie . Quest'ultima dopo aver letto dell'attentato a una chiesa in Turchia ha blocca to tutto: "Avevamo definito ... (fanpage)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 52? Italia che prova a venire ancora in avanti, cerca il raddoppio. 50? Goooooooooooooooooooool, Ghilardi , tocco vincente dopo una bella sponda di Gnonto, ... (oasport)

Traffico illegale di HFC, l’Europa non riesce a fermarlo - Due anni di inchieste sul traffico illegale di HFC in UE rivelano che è cambiato ben poco dal 2021: illeciti stimati in 30 MtCO2eq ...rinnovabili

Guerra Ucraina Russia, aereo militare russo precipitato vicino Sebastopoli - Il massacro al Crocus di Mosca evoca i peggiori incubi in giro per il Vecchio Continente. Allerta massima in Francia e Germania mentre il Belgio resta più cauto. Ieri il vertice al Viminale: massima ...tg24.sky

Grosso guaio a Sud per la Russia. Turchia e Golfo minacciano le entrate del Cremlino - Fosse stata solo la Cina, poco male. Sono mesi che Formiche.net racconta di come il Dragone, più che un alleato di ferro, si stia rivelando una palla al piede per Mosca. Invece stavolta il pericolo ar ...formiche