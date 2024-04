Tubino nero Da Chanel a Lady Diana | storia di un capo rivoluzionario

Leggi tutta la notizia su amica

(Di martedì 9 aprile 2024) Intramontabile: mai abito ha resistito meglio alla prova del tempo, è cambiato, si è evoluto, ma senza perdere la sua identità. Detto anche killer dress, lo si sceglie per una missione ben precisa: lasciare il segno. Impossibile non centrare il bersaglio. Quando ti accorgi di lui, non hai più scampo. È un’arma di seduzione molto potente, va dosata con cura. Il rischio è quello di lasciare senza fiato. Stiamo parlando di un vero giustiziere, che non sbaglia un colpo dal 1926. Portatore di rivoluzioni ed emancipazione: ha cambiato il modo – e il colore – di intendere l’eleganza femminile. E non ci stancheremo mai di lui. Fino ai primi anni del Novecento, ilsi indossava soltanto in occasione di lutto. Ci è voluta ...