TS – Inzaghi | retroscena Inter all’intervallo | “Se continuate | l’Udinese…”

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di martedì 9 aprile 2024) 2024-04-09 01:36:00 Arrivano conferme da Tuttosport: L’prosegue la sua marcia verso lo Scudetto vincendo anche in casa dell’Udinese in extremis con il risultato finale di 2-1. A decidere la sfida, dopo le reti di Samardzic e Calhanoglu, ci ha pensato Davide Frattesi al 95? che con il suo gol regala tre punti fondamentali a Simone. Al termine della sfida il tecnico nerazzurro ha dichiarato: “Cambi? Volevo cambiare il sistema di gioco mettendo Sanchez dietro le due punte. Ho degli ottimi giocatori che danno tutto, partendo dall’inizio o dopo. Vincere 26 partite su 31 senza un grande gruppo che va nella stessa direzione è difficile. Non dobbiamo guardare la classifica, ragioniamo partita dopo partita. Ora pensiamo al Cagliari che ci darà grandi difficoltà. Ho la fortuna di avere degi ottimi giocatori a disposizione che mi seguono ...