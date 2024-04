Truffe del Falso Maresciallo | Anziani Pronti a Denunciare | Nessuna Vittima

(Di martedì 9 aprile 2024) Teramo - Le indagini dei Carabinieri sono in corso per individuare gli autori di una serie di tentativi di truffa da parte di sedicenti marescialli dei Carabinieri. Nonostante le telefonate minacciose, trenon sono caduti nel tranello e hanno prontamente segnalato i tentativi di inganno alla centrale operativa della Compagnia Carabinieri di Teramo. Due donne, rispettivamente di 67 e 77 anni, hanno immediatamente chiuso la telefonata sospetta e contattato le autorità competenti. Nel terzo caso, un anziano di 81 anni è stato contattato dal truffatore, ma ha riconosciuto il raggiro e ha interrotto la chiamata, avvisando poi i Carabinieri dell'accaduto. Le forze dell'ordine stanno attivamente cercando di identificare i responsabili di questi tentativi di truffa ai danni degli, dimostrando totale assenza di scrupoli nel cercare di sfruttare ...

