Truffa del falso Sassicaia | la Cassazione condanna | “Etichettatura obbligatoria per tutelare i consumatori”

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 9 aprile 2024) Vino di bassa qualità, “tagliato“ con zuccheri e alcol, e rivenduto, dopo aver contraffatto anche le etichette, come, Brunello di Montalcino, Chianti doc. A circa dieci anni di distanza dall’operazione Bacco, nella quale i carabinieri del Nas di Firenze portarono alla luce il giro di contraffazione, lanei giorni scorsi – dichiarando inammissibile il ricorso dell’imputato – ha confermato laa un anno e sei mesi di reclusione per uno dei sodali della cosiddetta “banda del“. Le accuse vanno dall’associazione a delinquere per frode in commercio, alla contraffazione di marchio e origine del vino, e tra le parti lese figurano il Consorzio del Brunello di Montalcino, la casa vinicola Tenuta Fanti e un big come Marchesi Antinori. Tutto nasce dopo che ristoratori, titolari di enoteche ed ...