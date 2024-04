Truffa del bonus facciate | nove rinvii a giudizio tra Rovigo | Ferrara e la Svizzera

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 9 aprile 2024), 9 aprile 2024 – Maxidelpersone rinviate atra il Polesine,e la. Sotto accusa una società di Polesella, in provincia di: indagato anche il legale di fiducia. L’accusa è di aver riscosso 2,2 milioni di euro di fondi pubblici per lavori edilizi mai eseguiti e di riciclaggio del denaro incassato. Ilveniva richiesto all’insaputa dei proprietari degli immobili attraverso deleghe fasulle, poi il credito veniva trasferito a favore di società riconducibili agli indagati.Sequestrati beni per Ecco come funzionava lae i dettagli delle indagini. Le indagini Nel dettaglio, si tratta di un totale di circa 30 truffe riscontrate ...