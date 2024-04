Trovato morto in casa a ventun anni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 9 aprile 2024) Perugia, 9 aprile 2024 –senza vita nella sua abitazione romana, ucciso da un malore. Campello sul Clitunno piange la scomparsa di Flavio Benedetti,enne che da un po’ si era trasferito nella Capitale. A ritrovarlo ormai privo di vita inè stato il suo coinquilino nel pomeriggio di venerdì scorso. È scattato immediatamente l’allarme, sul posto è intervenuta l’ambulanza, ma i soccorsi sono risultati purtroppo vani: per il giovane campellino non c’è stato nulla da fare e i sanitari non hanno potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso. A stroncargli la vita in modo improvviso ed inaspettato, a quanto pare, sarebbe stato un malore, forse dovuto ad una patologia preesistente, ma sono comunque scattati tutti gli accertamenti del caso per fare chiarezza sulla cause della tragica morte. La comunità campellina nel ...