Troppe multe ai turisti Palazzo Vecchio lancia una campagna di comunicazione ad hoc su Ztl e porte telematiche

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 9 aprile 2024) Firenze, 9 aprile 2024 - Per molti, la vacanza a Firenze lascia lo spiacevole ricordo delle. Così, viste le numerose sanzioni fatte lo scorso anno,ha pensato a unadidestinata all’estero per aiutare chi, non conoscendo la città, rischia di rimanere disorientato tra Ztl e. La, attraverso tutti i canali, social e non, del Comune e del Convention Bureau, farà capire ai visitatori della città le numerose possibilità di mobilità che mette a disposizione la città di Firenze per limitare al massimo l’uso delle auto private. Ad annunciare la novità sono gli assessori alla mobilità Stefano Giorgetti e al bilancio Giovanni Bettarini, dopo l’analisi dei dati ...