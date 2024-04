Troise | “Conte per il Napoli sarebbe una certezza”

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di martedì 9 aprile 2024) Franco, allenatore, è intervenuto a Radio Crc durante Si Gonfia la Rete. Ecco le sue parole: “Antonioè uno di quegli allenatori che può portare ilal posto che merita. Ha quel qualcosa in più. Fabio Cannavaro ha vinto tutto quello che c’era da vincere dall’altra parte del mondo e pur se non si crede che lì sia un calcio vero, ha guidato grandissimi calciatori e vinto contro gli allenatori che hanno allenato in Italia. Monza-? Giocare contro il Monza che è molto vicino alle caratteristiche di gioco all’Atalanta, non è semplice. Lobotka infatti ha fatto una delle peggiori prestazioni del campionato. Nel primo tempo ilnon è riuscito nei passaggi chiave per cui non ha mai superato la pressione costante sui giocatori di costruzione”. “Nel secondo tempo è cambiato ...