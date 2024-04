Tribunale | la Regione invia personale in procura

(Di martedì 9 aprile 2024) Sono 19 adesso e si punta quasi al raddoppio, con 39 persone complessivamente in avvalimento. Laassegnerà parte del proprioallagenerale e alle procure territoriali, con l’assenso dei dipendenti interessati: un aiuto per smaltire l’arretrato e contribuire ad una giustizia più veloce ed efficace anche nel recupero di pene pecuniarie ed evasione fiscale, tre priorità tra i progetti a cui lapotrà collaborare. L’intesa, che è stata siglata ieri (era presente anche iltore facente funzione di Prato, Laura Canovai), scadrà il 30 settembre 2025, termine naturale dell’attuale consiliatura regionale, e si inserisce nel solco dell’esperienza maturata in questi anni attraverso protocolli che nel tempo, fin dal 2015, hanno permesso l’avviamento di ...

