Trial | l’opportunità di provare il mining di Bitcoin 

(Di martedì 9 aprile 2024) Acquistare un’automobile, tenerla per un certo periodo, usarla tranquillamente e poi decidere con tutta calma se acquistarla o restituirla. Un sogno per tantissimi utenti in quasi tutti i settori dell’economia. Poter, testare un qualsiasi prodotto, verificarne il valore, la facilità d’uso e poi, solo in un secondo momento, senza alcun obbligo, decidere se comprarlo senza altre spese. Lo propongono i giganti dell’e-commerce e molti siti online di abbigliamento. Ma se invece a proporlo fosse uno strumento legato al mondo del Bitcoin o, meglio ancora, aldi Bitcoin? Andiamo con ordine: per prima cosa definiamo cos’è ilIldi Bitcoin è, semplicemente, un processo di calcolo decentralizzato creato per elaborare e verificare tutte le transazioni relative alle criptovalute. I “minatori” sono ...