Trent’anni senza Kurt Cobain

Leggi tutta la notizia su distantimaunite

(Di martedì 9 aprile 2024) Io lo so perché si è ammazzato. Io lo so perché si è puntato un fucile alla testa e ha fatto fuoco. Perché si è iniettato litri di eroina in vena prima di trovare il coraggio di spegnere un dolore, lontano ma accecante come il Sole. So perché lo ha fatto in solitudine, consegnando il suo cadavere al mondo con ben tre giorni di ritardo. Io lo so perché. E’ stata la speranza tradita a fiaccarlo e poi finirlo. Oltre all’incapacità di suturare gli squarci che la vita gli aveva vergato sulla pelle. Tutto è rintracciabile nel nome della band che lo ha consegnato alla Storia come il portavoce di un’intera generazione. “Nirvana” che significa liberazione dal dolore, dalla sofferenza e dal mondo esterno “e questo si avvicina al mio concetto di punk” spiega. Nulla di più lontano da quello che il destino gli ...