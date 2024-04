Tre appartamenti speciali

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 9 aprile 2024) Novità nella novità. Grazie al progetto “Isola che non c’è“ di Regione Lombardia, tre alloggi del condominio di via Baradello 6 sono stati domotizzati per diversamente abili. La domotica è un insieme di tecnologie e dispositivi che, grazie a funzioni avanzate e intelligenti, semplifica la vita quotidiana di persone che hanno difficoltà ad essere autonome. I trehanno ora funzioni che rispondono ai comandi di Alexa, grazie ai quali c’è l’attivazione smart di luci e tapparelle e sono installabili altre funzioni come lo spegnimento degli elettrodomestici smart e delle luci lasciate accese troppo a lungo. A.S.