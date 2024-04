“Travolto da un’auto pirata” Amici | paura per uno dei protagonisti più amati | le sue condizioni

(Di martedì 9 aprile 2024)per uno deipiùdella storia dida. A dare la notizia è stato il diretto interessato. Sui social scrive: “Mi riempirebbe il cuore immaginare un mondo nel quale una persona che si schianta con velocità (con tanto di stop) controsi fermasse almeno a dare soccorso, invece di scappare via senza pietà”. E ancora: “Ringrazio chi si è fermato a dare una mano senza pensarci due volte, chi si è fermato anche solo per chiedere se fosse tutto a posto”. >> “Restare non ha più senso”. Uomini e Donne, clamoroso addio dopo poche settimane: Maria De Filippi si mette di mezzo “Grazie a tutte le persone per i messaggi che sto ricevendo”. Sul suo profilo Instagram , poi, ha condiviso la foto ...

L’INCIDENTE. ancora in gravi condizioni il 63enne rimasto coinvolto in uno schianto, venerdì 5 aprile: l’uomo è stato caricato in eliambulanza e portato d’urgenza al «Papa Giovanni XXIII», dove è ... (ecodibergamo)

CASTELCUCCO (TREVISO) - Ciclista travolto da un'auto a Castelcucco, muore a 55 anni . L' Incidente oggi, 7 aprile, intorno alle 9.50, in via Santa Lucia, nei pressi del cimitero. La... (ilgazzettino)

CASTELCUCCO (TREVISO) - Ciclista travolto da un'auto a Castelcucco, muore a 55 anni . L' Incidente oggi, 7 aprile, intorno alle 9.50, in via Santa Lucia, nei pressi del cimitero. La... (ilgazzettino)

Mattia Zenzola, incidente in auto per il vincitore di Amici. Il ballerino Travolto da un'auto pirata: «Scappata via senza pietà» - Puara per Mattia Zenzola, il vincitore della passata edizione di Amici 2023. Il ballerino barese stato vittima di un tamponamento da parte di un'altra automobile che, però, ...leggo

Mattia Zenzola, il vincitore di Amici 2023 Travolto da un'auto pirata: «E' scappata via senza pietà» - Puara per Mattia Zenzola, il vincitore della passata edizione di Amici 2023. Il ballerino barese stato vittima di un tamponamento da parte di un'altra automobile che, però, ...ilmessaggero

L'addio ai carabinieri travolti da un'auto a Salerno: le esequie in Puglia loro terra di origine - A Campagna, comune della provincia di Salerno dove, la sera di sabato scorso hanno perso la vita i due militari dell'Arma, è stato proclamato, per la giornata, il lutto cittadino, così come nelle due ...rainews