Trattoria Mirta – Milano

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 9 aprile 2024)Piazza San Materno, 12 – 20131Tel. 338/6251114 Sito Internet: www..it Tipologia: tradizionale Prezzi: antipasti 11/15€, primi 13/14€, secondi 17/20€, dolci 6,50/8,50€ Chiusura: Domenica e Lunedì OFFERTA Spiace dover ridimensionare la valutazione di questa gradevolissimacollocata in un quartiere della Vecchiache sta piano piano diventando sempre più di moda. Nel corso degli anniha sempre mantenuto la sua identità, con un forte aggancio alla cucina tradizionale italiana pure rivisitata con qualche suggestione estera. Il menù attuale, tradizionalmente diviso in antipasti, primi, secondi e contorni, è saggiamente contenuto nel numero di piatti e non si discosta da questa filosofia di ...