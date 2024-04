Trasporto locale con disservizi Serata in castello

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 9 aprile 2024) L’amministrazione comunale di San Colombano al Lambro, considerate le problematiche sulpubblicoche, da tempo generano significativiai pendolari locali, ha indetto un’assembla pubblica per discuterne con interessati e utenti. L’appuntamento è per giovedì alle 21, con ritrovo al cantinone delBelgioioso (in paese), per un confronto. Parteciperanno il direttore generale dell’Agenzia per ilpubblico Luca Tosi, il direttore d’esercizio di Star mobility Lucio Piazzardi, Giovanni Cesari, sindaco di San Colombano al Lambro, Sofia Maria Antonietti, moderatore dellae assessore di San Colombano con delega ai Trasporti. "Il problema – chiarisce il sindaco – è la cronica mancanza di autisti per cui all’improvviso saltano corse sia per ...