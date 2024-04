Tragedia a Catania | studentessa universitaria precipita da scale antincendio e muore

ULTIM’ORA – Catania, Tragedia al Policlinico: tirocinante in medicina si suicida - Una studentessa tirocinante in Medicina si è suicidata lanciandosi dall’edificio 1 dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di via Santa Sofia. Per la ragazza, nonostante i tentativi di soccorso, pare n ...catania.liveuniversity

Catania. Dramma al Policlinico. Ragazza precipita dal sesto piano e muore sul colpo - Dramma questa mattina al policlinico di Catania. Una ragazza è morta dopo essere precipitata dal sesto piano della struttura dell’azienda ospedaliera ...tvadrano

Paura in città: uomo in motorino scaraventato sotto un camion VIDEO - BANGALORE, INDIA – Uomo in motorino scaraventato sotto un camion. Ma in che modo Un evento al cardiopalma si è verificato nelle affollate strade di Bangalore. Un tranquillo giro in motorino ha preso ...livesicilia