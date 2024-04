Traffico Roma del 09-04-2024 ore 20 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 9 aprile 2024) Luce VerdeBen ritrovati in studio Tiziana Raimondiin diminuzione sulla principale rete viaria della capitale sul Raccordo Anulare ci sono code in carreggiate esterna a causa di un incidente avvenuto tra laFiumicino e Laurentina permangono poi difficoltà sulla Pontina penalizzata dai lavori in corso e da incolonnamenti tra Tor de’ Cenci e Castel di Decima in direzione di Latina sempre per lavori Ci sono code anche su via Salaria all’altezza di Settebagni nelle due direzioni per quanto riguarda il trasporto pubblico ricordiamo che la linea a della metropolitana termina anticipatamente il servizio le ultime partenze dei treni dai rispettivi capolinea questa sera verranno alle 21 durante le chiusure serali il servizio è sostituito da bus ma per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito ...