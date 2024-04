Traffico Roma del 09-04-2024 ore 17 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 9 aprile 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità difficoltà su via Pontina dove per lavori Ci sono code tra Spinaceto e Castel di Decima in direzione di Pomezia incidente su via Cristoforo Colombo in fila tra via del risaro e via di Malafede in direzione di Ostia anticipiamo che giovedì 11 aprile in programma uno sciopero del trasporto pubblico possibili difficoltà per quattro ore dalle 20 alla mezzanotte sulla rete Atac eTPL mentre sulla rete Cotral le quattro ore di sciopero saranno dalle 13 alle 17 con possibili stop non solo sui servizi bus extraurbani ma anche sulle ferrovie Metre eNord sempre in tema di trasporti lungo la linea a della metropolitana proseguono i lavori di rinnovo dei Binari pertanto la linea termina anticipatamente il servizio dalla ...