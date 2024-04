Traffico Roma del 09-04-2024 ore 13 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 9 aprile 2024) Luce Verdeben trovati all'ascoltorallentato per un incidente in piazzale Clodia all'altezza dell'incrocio con Viale Giuseppe Mazzini chiusura temporanea per lavori di pulizia del manto stradale in via Labico all'altezza di via Policastro in direzione Piazza Sessa Aurunca intenso ilsulla via Salaria per lavori all'altezza di Settebagni nelle due direzioni attive modifiche alla viabilità con chiusura e deviazioni per ildi zona lavori in corso anche in via Carlo emery altezza incrocio con via Sant'Oreste termine interventi previsto per il prossimo 26 aprile proseguono i lavori sulla via Pontina con code tra Spinaceto e Castel di Decima in direzione Pomezia