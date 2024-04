Traffico Roma del 09-04-2024 ore 12 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 9 aprile 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità temporanea chiusura per lavori di potatura sulla complanare della Cristoforo Colombo all’altezza di Piazza dei Navigatori in uscita dalla capitale lavori in corso sulla via Salaria con modifica alla viabilità all’altezza di Settebagni attive e chiusure deviazioni per ildi zona inevitabile la formazione di rallentamenti e code nelle ore di maggiornelle due direzioni proseguono i lavori nel quartiere San Lorenzo sulla rete tramviaria in via dei Reti chiuso il tratto tra via dei Volsci e via Tiburtina variazioni di servizio per le linee tram 2 3 e 19 la linea 2 interamente sostituita da bus La 3 è il servizio con trama tra la stazione Trastevere e Porta Maggiore e con bus tra Porta Maggiore e Valle Giulia la linea 9 è in servizio ...