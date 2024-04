Traffico Roma del 09-04-2024 ore 11 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 9 aprile 2024) Luce Verdeben trovati all’ascolto code perintenso sulla carreggiata interna del raccordo tra il bivio per la diramazionesud della via Anagnina trafficata la via Flaminia con code tra il raccordo è via dei due punti verso il centro città intenso ilsulla Tangenziale Est con rallentamenti tra via Salaria e via dei Campi Sportivi verso lo stadio Olimpico code tra viale di Tor di Quinto e via Salaria in direzione di San Giovanni proseguono i lavori sulla via Pontina con code tra Spinaceto e Castel di Decima verso Pomezia temporanea chiusura per lavori di potatura sulla complanare della Cristoforo Colombo all’altezza di Piazza dei Navigatori in direzione del raccordo anulare maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito.luceverde.it da Patrizia ...