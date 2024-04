Traffico di cocaina dalla Germania | sgominata banda di albanesi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 9 aprile 2024) Bologna, 9 aprile 2024 – Ancora una maxi operazione anti droga a Bologna, con lo spaccio dinel mirino. A metterla a segno (video), in queste ore, è stata la polizia coordinataprocura. Alla fine, sono finiti nella rete degli agenti 22 persone, 13 delle quali sottoposti a misure cautelari e sono 5 gli arresti in flagranza. Sequestrati 26,5 chili die 11 di marjuana. La– secondo le accuse – era composta da trafficantiche importavano ogni settimana diversi chili di ‘bamba’ tra lae l'Italia e li affidavano ad acquirenti loro connazionali. Nel corso delle indagini effettuate in collaborazione con il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia e l'Ufficio dell'Esperto per la Sicurezza a Tirana della Direzione Centrale della ...