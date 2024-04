Tra De Laurentiis e Manfredi è calato il gelo | il sindaco non va più allo stadio Cormezz

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 9 aprile 2024) Il Corriere del Mezzogiorno ricostruisce il botta e risposta a distanza di ieri tra ildi Napolie il presidente del Napoli, Aurelio De. In realtà più che un confronto è stato un lungo monologo del presidente che ha ribadito la sua volontà di costruire unoa Bagnoli e di non voler prendere in nessun caso in considerazione il Maradona per il futuro del suo club. Parole in netta contrapposizione con quanto espresso dale dal Comune negli ultimi tempi che si sono detti ampiamente disponibili a riparlare della concessione dell’impianto di Fuorigrotta. “Per la costruzione di un nuovoa Bagnoli Aurelio Deripone le speranze, forse tutte, nell’incontro che avrà a breve con il ministro per il Sud, Raffaele Fitto, ...