Serve un accordo Umbria – Toscana per salvare il Trasimeno. "La canalizzazione che collega la diga di Montedoglio e il Trasimeno, già oggi esistente per usi agricoli e idropotabili, può essere ... (lanazione)

Marco Stella , capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale, denuncia che la Toscana ha le bollette dell' Acqua più care d'Italia. Significa, secondo l'esponente politico, che ogni Toscana spende ... (firenzepost)

Pistoia , 23 marzo 2024 – Dai 478 euro di spesa media per una famiglia da tre persone su scala nazionale per quello che riguarda il consumo idrico annuo ai 743 euro stimati che, invece, si spendono ... (lanazione)

Toscana, acqua con sostanze Pfas: 50 associazioni chiedono alla Regione di spiegare dopo report Greenpeace - Cinquanta associazioni e comitati chiedono chiarimenti in una lettera alla Regione Toscana sulla presenza di sostanze chimiche Pfas nelle acque in base a un rapporto di Greenpeace ...firenzepost

