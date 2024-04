Torta tenerina cioccolato bianco e limone | una delizia sorprendente

Leggi tutta la notizia su pianetadonne.blog

(Di martedì 9 aprile 2024) Laalha un sapore: la voluttuosità delsi combina in maniera golosa e appagante con il gusto fresco e acidulo delche ne smorza la dolcezza, ma ne accentua l’aroma di fondo. Il risultato è un dessert elegante e raffinato, ma soprattutto originale, che conquista al primo morso. La consistenza soffice e scioglievole è data da un impasto facilissimo da realizzare a patto di seguire alcuni accorgimenti. Dovremo separare tuorli e albumi e montarli in due ciotole diverse con lo zucchero, in modo da incorporare più aria possibile; solo successivamente potremo unirli tra loro, per aggiungere poi gli altri ingredienti. Cuoce in meno di mezz’ora e, una volta fredda, si mantiene cremosa, ...