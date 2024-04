Tornò dalla pensione per combattere il Covid e morì | danneggiata la targa in memoria di Gino Fasoli

Già da stasera, sabato 30 marzo, Papa Francesco tornerà in pubblico a celebrare i riti della tradizione cattolica, dopo la rinuncia dell’ultimo minuto a presenziare la via Crucis di Roma. La sala ... (open.online)

Il maxi resort di lusso sul Lago di Como, Legambiente: 'Noi con il Fai, il Lario non è solo di Torno. Noi nella Vas': Sottolineiamo che la procedura di VAS è prevista dalla normativa per 'piani e programmi che possono avere un impatto significativo sull'ambiente' allo scopo di 'garantire un elevato livello di ...

Twin Peaks, Mark Frost svela l'idea iniziale per la Stagione 3: 'La ABC non ne volle sapere': ... all'epoca giovane produttore della ABC che in seguito sarebbe stata acquisita dalla Disney] cosa ... Parecchi anni dopo, nel 2017, David Lynch tornò nella piccola cittadina immaginaria per dare un ...