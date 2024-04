(Di martedì 9 aprile 2024) Sei tappe in programma, Panatta, Lucchetta, Graziani e Castrogiovanni il poker di miti italiani ROMA - Lo sport come faro educativo, come habitat sociale, come propulsore di valori positivi. È' questa la vera essenza di "Banca Generali-Unper", l'evento che da 23 anni porta nelle più

Pochi istanti dopo aver saputo che Giulia è ufficialmente parte di NXT, chiudendo mesi di rumor sul suo possibile approdo in WWE, tocca a Roxanne Perez e Lyra Valyria mettere in mostra le ... (zonawrestling)

Totti Torna in campo - Anche Totti si unisce alla Kings World Cup ideata da Gerard Piqué, l'ex Campione del Barcellona. L'ex capitano della Roma rappresenterà l'Italia (gli Stallions) nel torneo che si svolgerà in Messico ...rainews

Torna Un Campione per Amico, edizione 2024 al via da Arezzo - ROMA (ITALPRESS) - Lo sport come faro educativo, come habitat sociale, come propulsore di valori positivi. E'' questa la vera essenza di "Banca Generali-Un ...italpress

EVENTO - Torna "Un Campione per amico", Panatta: "E' una palestra a cielo aperto" - Giocare e fare sport in piazza per utilizzare l'attività sportiva come faro educativo, habitat sociale e propulsore di valori positivi. È' questa la vera essenza di "Banca Generali - Un Campione per A ...napolimagazine