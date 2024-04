Tony Khan | “Mostriamo sempre ciò che pubblicizziamo | sarà così anche questo mercoledì”

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di martedì 9 aprile 2024) Nonostante tutti stiano parlando di WrestleMania e del grande successo riscosso dall’evento WWE, questa settimana potrebbe rivelarsi entusiasmanteper ciò che accadrà “dall’altra parte della barricata”notte. Nel fine settimana, l’AEW ha pubblicizzato un segmento previsto per il prossimo episodio di Dynamite nel quale gli Young Bucks mostreranno al pubblico il backstage di All Out. Ovviamente, il primo pensiero va alla rissa tra Jack Perry e CM Punk, ma sono in molti a credere che la compagnia non avrà il coraggio di spingersilontano: a quanto pare, però, i fan in questione si sbagliano di grosso., presidente della compagnia intervistato di recente da Sprots Illustrated, ha spiegato che l’intenzione della promotion è quella di mostrare le immagini reali di ...