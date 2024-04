Tonia Romano assente all’Isola dei Famosi | è sparita | la famiglia non sa nulla

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di martedì 9 aprile 2024) Durante la puntata di ieri dell’Isola deic’è stato il primo colpo di scena. Vladimir Luxuria, infatti, ha annunciato ai telespettatori circa un imprevisto che, purtroppo, ha colpito una concorrente nip, ovvero,. La donna sarebbe dovuta essere la quinta concorrente di Playa Espinada, tuttavia, all’ultimo qualcosa è andato storto. A generare particolare sgomento in queste ore, però, pare sia il fatto che ladella donna non riesca a mettersi in contatto con lei. Il mistero sulla scomparsa improvvisa dideiall’oscuro Cosa è successo davvero a? La donna sarebbe dovuta essere tra i concorrenti nip dell’Isola dei ...