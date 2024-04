Tocca i cavi dell’alta tensione | operaio di 59 anni muore folgorato sul cantiere della nuova superstrada Taranto-Avetrana

(Di martedì 9 aprile 2024) Undi 58è morto questa mattina mentre era al lavoro in unstradale sulla, non lontano dalla periferia del capoluogo jonico. La vittima, Angelo Cotugno, di San Marzano di San Giuseppe in provincia di, lavorava per la ditta Semat e secondo le prime ricostruzioni è rimastodopo averto iad alta. Stando alle prime informazioni, l’uomo si trovava all’interno delper la realizzazione di opere relative alla strada Regionale 8. L’incidente è avvenuto mentre era in azione una motopompa. Durante l’intervento è stato urtato accidentalmente un cavo che ha innescato la scarica che ha ucciso l’. Sul posto ...

Romano d’Ezzelino ( Vicenza ), 16 marzo 2024 – Drammatico incidente oggi per un parapendio in volo sopra la provincia di Vicenza : il suo pilota è morto folgorato per aver tocca to i cavi dell’alta ... (ilrestodelcarlino)

Un uomo è morto folgorato in provincia di Vicenza dopo che la Vela del suo parapendio è rimasta impigliata nei cavi dell’alta tensione di un traliccio (notizie.virgilio)

esterina al Caracol - Report e photogallery: L'apertura tocca a "Open to Massarosa", un altro episodio in cui Fabio Angeli canta una lingua ...dura di chi durante la giornata mantiene i figli con un lavoro normale e di notte sgroviglia i cavi per ...

Ricordate l'Afghanistan Come prima, più di prima, diverso da prima: Dopo Urss e Usa tocca ora alla Cina invadere il Paese. Per fortuna meglio dei predecessori a leggere il racconto che ... e i nuovi taleb non si azzardano ad appendere le mani mozzate ai cavi della luce ...