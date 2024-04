Tiro con l’arco | i convocati dell’Italia per la prima tappa di Coppa del Mondo | 14 azzurri a Shanghai

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 9 aprile 2024) Saranno 14 in tutto, tra ricurvo e compound, gliper ladideldicon, in programma a, in Cina, dal 23 al 28 aprile: l’Italia è chiamata a confermare quanto di buono fatto vedere ad Antalya, in Turchia, allo Spring Arrows, manifestazione conclusa con 4 podi. Nel ricurvo gli ottosono Matteo Bilisari (Maremmana Arcieri) Matteo Borsani (Arcieri Del Roccolo), Michele Frangilli (Aeronautica Militare), Massimiliano Mandia (Fiamme Azzurre), Roberta Di Francesco (Arcieri Abruzzesi), Vanessa Landi (Aeronautica Militare), Elisabetta Mijno (Arcieri delle Alpi), Aiko Rolando (Fiamme Oro). Nel compound chiamati sei titolari, con due riserve a casa: ...