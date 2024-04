The Witcher 4 | Liam Hemsworth è ancora più muscoloso di Henry Cavill mentre si prepara a diventare Geralt

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di martedì 9 aprile 2024) La quarta stagione della serie Netflix vedrà un nuovoDi Rivia eha preso seriamente il compito per essere all'altezza di. Le riprese di The4 sono ormai imminenti e, come sappiamo, al ritorno su Netflix non troveremo più il volto familiare dinei panni diDi Rivia. Con la fine della terza stagione,è stato sostituito da, che si stando fisicamente per essere all'altezza della situazione. Come verrà inserito il nuovonella storia, per adesso non è dato sapere. Sono in molti a scommettere che non verrà fornita nessuna spiegazione per il cambiamento, ma nel ...