The Room Next Door | Anya Taylor-Joy si unisce al cast del nuovo film di Pedro Almodóvar

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di martedì 9 aprile 2024) L'attrice raggiungerà le già confermate Tilda Swinton e Julianne Moore Dopo un paio di cortometraggi,ha iniziato a girare il suo primo lungometraggio in lingua inglese, The, che ha appena accolto nel suo-Joy. L'attrice, vista anche nel recente Dune - Parte Due, si aggiunge ai già confermati Julianne Moore, Tilda Swinton, John Turturro e Alessandro Nivola. La notizia è confermata da un elenco delnella sezione Sony Pictures Classics della guida ai programmi del CinemaCon. Anche se il suo ruolo non è stato specificato, le prime notizie indicano che dovrebbe interpretare la figlia del personaggio della Swinton. Di cosa parla The …